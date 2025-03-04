МИД Польши заявил о приостановке США помощи Украине без консультаций

Павел Вроньский (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press)

США не консультировались с европейскими странами по приостановке военной помощи Украине, заявил TVP Info пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

По его словам, Вашингтон предварительно не уведомил союзников о намерении временно прекратить отправлять Киеву оружие.

Вроньский назвал сложившуюся ситуацию очень серьезной, а решение США очень важным. Польский кабмин обсудит шаги Вашингтона на заседании 4 марта, отметил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. В Пентагоне отметили, что Вашингтон замораживает поставки оружия до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Речь идет об остановке поставок всей американской военной техники, которая еще не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. В Белом доме уточнили, что «это не окончательное прекращение помощи, это пауза».