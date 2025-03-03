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Умер композитор Адриан Корчинский

Адриан Корчинский
Адриан Корчинский (Фото: Adrian Korchinski / Youtube)

Член Союза композиторов России Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил ТАСС народный артист России, председатель Совета композиторов Союза Александр Чайковский.

По его словам, композитор ушел из жизни 2 марта 2025 года. Корчинский продолжительное время болел. По данным источника «Известий», композитору стало плохо во время ужина, и он потерял сознание. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

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Адриан Корчинский родился 13 марта 1959 года во Львове. В 1977 году окончил Московскую Центральную музыкальную школу. В 1982 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу фортепиано (класс Льва Наумова и Тихона Хренникова).

В 1982 году композитор был отмечен премией ЮНЕСКО за сочинение партиты для струнных, ударных инструментов и органа.

В числе наиболее известных произведений композитора: двойной концерт для скрипки и виолончели, симфония для альта и оркестра «Орфей и Эвридика», органный и струнный оркестр «Семь двух слов Иисуса на кресте», соната для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано и другие.

Корчинский сочинял музыку для художественных фильмов и был автором камерных, вокальных и органных композиций. Одним из последних оркестровых произведений композитора стал концерт для скрипки, струнного оркестра и фортепиано «Четыре стихии», который был написан композитором, вдохновившимся рисунками XIX века японского художника Кацушики Хокусая.

Написанные Корчинским песни исполняли Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Ирина Понаровская и другие известные артисты. Композитор также в разные годы занимался музыкальным оформлением телеканалов «Культура», НТВ и РТР.

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