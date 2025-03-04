Экс-главу правительства Красноярского края осудили на 3,5 года колонии

Фото: Прокуратура Красноярского края

Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина к трем годам и шести месяцам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве городского метро, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Его также лишили права занимать должности на госслужбе на срок 2,5 года.

Бывшему руководителю предприятия КГКУ «Краевое транспортное управление» Константину Мандрову, который также проходил по делу, назначили 10 лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб.

Обоих признали виновными по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, а также по ч. 6 ст. 290 — получение взятки.

По данным следствия, осенью 2019 года «Краевое транспортное управление» и АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» заключили госконтракт на выполнение работ по корректировке сметы в рамках строительства метрополитена стоимостью 954 млн руб.

Позднее Лапшин дал незаконное указание министру транспорта региона обеспечить подписание актов приемки. Однако экс-председатель краевого кабмина знал, что подрядчик проделал работы не в полном объеме. Мандров по указанию министра транспорта региона подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил взятку в сумме 5 млн руб.

В СК посчитали, что в результате из бюджета было похищено 740 млн руб. Ранее по делам о хищениях при строительстве метро в Красноярске осудили председателя совета директоров «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя и экс-гендиректора организации Владимира Жаркова.