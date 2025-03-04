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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Франции заявили о негативном влиянии конфискации активов России

Сюжет
Военная операция на Украине
Бенжамен Аддад
Бенжамен Аддад (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Арест и конфискация замороженных российских активов могут вызвать опасения у инвесторов в Европе, заявил министр – делегат по делам Европы при МИДе Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала France 2.

«Это вызывает вопросы юридического и экономического характера. Это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал Аддад.

Однако, по его словам, российские активы за рубежом остаются одним из рычагов влияния на Москву.

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что конфискация российских активов является «слишком большим финансовым риском».

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После начала военной операции на Украине на Западе оказались заблокированы около $300 млрд российских активов. Более трети находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В рамках инициативы G7 по кредитам для Киева за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, Еврокомиссия выделила Украине первые €3 млрд, а США — $1 млрд. Президент России Владимир Путин говорил, что любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно. По его словам, это противоречило бы международному праву.

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Теги
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