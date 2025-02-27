«Ъ» узнал детали гибели полковника в здании антикоррупционного управления

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Выстрел, унесший жизнь замначальника управления «П» полковника Евгения Головатого, чье тело обнаружили в здании ГУЭБиПК МВД утром 27 февраля, прозвучал за несколько минут до того, как коллеги обнаружили полковника мертвым. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету России.

По его словам, ровно в 8:30 утра раздался выстрел, рядом с телом обнаружили служебный пистолет Макарова. Инцидент произошел через несколько минут после прихода полковника на службу.

По данным собеседника издания, рассматриваются две причины произошедшего: служебные или семейные проблемы.

Источники газеты пояснили, что Головатый пришел на службу в управление «П» (занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях) ГУЭБиПК (Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией) МВД около пяти лет назад. До этого он служил в подразделении собственной безопасности полиции.

По информации издания, трагедия произошла в служебном кабинете полковника. Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.