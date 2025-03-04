Житель Подмосковья приобрел билет за 150 руб. и выиграл 285 млн руб.

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Житель Московской области Александр Д. приобрел лотерейный билет на предыдущий выигрыш в 150 руб. и выиграл более 285 млн руб., сообщили РБК в «Столото».

Там отметили, что в игре «Охота», которую запустили в декабре 2023 года, до этого дважды выпадал крупный выигрыш — 20 и 28 млн руб. Победа Александра стала рекордом игры.

По словам победителя, он дважды приобрел электронный лотерейный билет, выиграл по 150 руб. и решил обменять последний выигрыш на лотерейный купон с уже отмеченной числовой комбинацией в точке продаж на рынке в Орехово-Зуево.

На оформление выигранного победитель приехал со своей дочерью. Александр намерен часть выигрыша вложить в открытие собственного бизнеса, «чтобы обеспечить стабильное будущее для своих близких и приумножить выигранные средства». Для дочери Александр сделает подарок— купит ей автомобиль, добавили в пресс-службе лотереи.

По ее данным, в 2024 году Московский регион занял первую строчку в рейтинге самых везучих субъектов России. Так, совокупная сумма выигрышей участников из Москвы и Московской области составила более 12 млрд руб.