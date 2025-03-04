Прокурор заявил о расстройстве психики у наехавшего на людей в Мангейме

Фото: Heiko Becker / Reuters

Подозреваемый в наезде на людей в Мангейме на юго-западе Германии демонстрировал признаки психического расстройства, заявил старший прокурор городской прокуратуры Ромео Шлюсслер, сообщает Tagesspiegel.

По словам Шлюссера, у ведомства есть доказательства психического заболевания напавшего. Во время ареста мужчина выстрелил себе в рот из холостого оружия. Его поместили в больницу, состояние здоровья предполагаемого преступника стабильно.

Подозреваемый работал ландшафтным дизайнером и не состоял в отношениях. У нападавшего было несколько судимостей. Более 10 лет назад он отбыл тюремный срок за нападение, также его судили за вождение в нетрезвом виде.

В 2018 году мужчина опубликовал комментарий в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), который правоохранительные органы посчитали разжигающим ненависть. Пользователя приговорили к штрафу.

При этом напавший ранее не был замечен в религиозном или политическом экстремизме.

3 марта в центре города у площади Парадеплатц в толпу на большой скорости въехал черный внедорожник, который двигался в направлении Водонапорной башни, достопримечательности Мангейма.

В результате два человека погибли, 25 — пострадали, из них 15 получили тяжелые травмы.