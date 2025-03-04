NBC узнал об отставке главы отделения ФБР Нью-Йорка после критики Трампа

Глава нью-йоркского отделения ФБР Джеймс Деннехи был вынужден покинуть пост спустя месяц после того, как призвал коллег «проявить стойкость» на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

В электронном письме сотрудникам Бюро расследований в Нью-Йорке Деннехи подтвердил, что его заставили уйти, передает NBC News.

«В пятницу мне сообщили, что сегодня я должен подать заявление об отставке, что я и сделал», — написал он, уточнив, что причину ему не назвали.

Два источника утверждают, что Деннехи поставили перед выбором: либо добровольная отставка, либо увольнение.

Месяцем ранее он отправил письмо коллегам после того, как Министерство юстиции потребовало предоставить список всех сотрудников ФБР, расследовавших дела против сторонников Трампа, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

«Сегодня мы оказались в центре собственной битвы, когда честных людей выводят из здания ФБР. А других преследуют лишь за то, что они выполняли свою работу в соответствии с законом и политикой бюро», — говорилось в письме.

«Время проявить стойкость», — добавил Деннехи.

Он имел в виду увольнение восьми высокопоставленных сотрудников, причастных к расследованию против Трампа. По мнению источников NBC News, сопротивление Деннехи и его коллег предотвратило массовые увольнения агентов. Однако его отставка может усилить опасения о возможных репрессиях.

6 января 2021 сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, выразив протест против итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В этот день Конгресс должен был утвердить результаты голосования.

В ходе беспорядков погибли пять человек, включая офицера полиции. После событий ФБР возбудило более 160 уголовных дел против участников штурма.

Нанесенный ущерб был оценен Минюстом США в 1,5 млн долларов. Ведомство заявило, что намерено взыскивать в судах по 500 долларов с тех, кого признают виновными в мелких правонарушениях, и по 2000 долларов — с фигурантов более серьезных дел.

Обвиняемыми по делу о штурме проходили более 440 человек из разных штатов, включая Техас, Флориду, Пенсильванию и Северную Дакоту.