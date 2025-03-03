Аллу Гербер госпитализировали

Писательница и члена президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер сообщила РБК о своей госпитализации.

«Да, я в больнице, ничего страшного, оклемаюсь», — прокомментировала писательница свое состояние.

Об экстренной госпитализации Гербер Ранее телеграм-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации правозащитницы. По его информации, у 91-летней правозащитницы диагностировали сердечную аритмию.

Алла Гербер — сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», экс-депутат Госдумы (1995-1993 годов). Она является автором более тысячи публикаций, а также работала редактором фильмов «Усатый нянь» и «Офицеры».