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Актера Евгения Косырева госпитализировали из театра Вахтангова

Евгений Косырев
Евгений Косырев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актер театра имени Е. Вахтангова Евгений Косырев почувствовал себя плохо перед спектаклем, и его госпитализировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Евгений Косырев приехал в театр, чтобы сыграть в спектакле «Утиная охота», перед спектаклем почувствовал себя плохо, его госпитализировали», — рассказали в театре.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Косырева забрали в реанимацию, у него проблемы с печенью и брюшной полостью.

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Косырев родился в 1982 году. В 2001 году он окончил Театральное училище имени Б. Щукина и с того же года служит в театре Вахтангова. С 1999 по 2024 годы актер снялся в 66 кинокартинах, включая «Майор Гром: Чумной Доктор», «Жмурки» и «Любовник».

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