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Политика ,  
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Главу тамбовского минздрава отстранили от должности после жалоб жителей

Екатерина Юнькова
Екатерина Юнькова (Фото: Министерство здравоохранения Тамбовской области / VK)

Главу Минздрава Тамбовской области Екатерину Юньковую отстранили от должности на время проведения проверки из-за жалоб местных жителей, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

По его словам, от граждан поступили жалобы на качество медицинского обслуживания. В связи с этим Первышов поручил провести служебную проверку в отношении Юньковой.

Он подчеркнул, что существуют, в частности, просчеты внутри министерства, в том числе при работе с главными врачами и с предоставлением лекарств льготникам.

«С сегодняшнего дня на все время проверки Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей», — написал он в своем телеграм-канале.

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Евгений Первышов

О соответствующем решении Первышов объявил во время оперативного совещания, которое он провел в понедельник, 3 марта. Как передает телеграм-канал администрации Тамбова, в настоящее время из-за действий Минздрава региона возбудили 11 уголовных дел.

Первышов отметил отсутствие необходимых лекарств и простаивание закупленного медицинского оборудования. Кроме этого, региональное ведомство проиграло дело в Арбитражном суде, которое связано с реконструкцией детской больницы в городе. В связи с этим из бюджета региона придется выплатить около 350 млн руб., из которых 68 млн руб. — неустойка.

«Все эти деньги, которые мы могли направить на решение конкретных проблем, теперь придется компенсировать», — сказал Первышов.

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Теги
Минздрав Тамбовская область отстранение от должности
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