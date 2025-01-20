В России вступил в силу приказ о скидке 50% на авиабилеты для детей
В России вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. Документ был опубликован на портале правовой информации 10 января, через 10 дней после публикации он вступил в силу.
Льготу перевозчики на внутренних рейсах обязаны предоставлять детям с гражданством России в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром.
Согласно документу, дети до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах имеют право на 100-процентную скидку на билет без предоставления ребенку отдельного места. На международных рейсах скидка уменьшается до 90%.
Билеты в бизнес-класс и на субсидированные маршруты для детей будут продавать по обычным ценам.
На прямой линии в декабре президент России Владимир Путин заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей необходимо прекратить.
После этого Минтранс сообщил, что начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми. В начале января авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind установили фиксированную скидку 50% на детские билеты по России.
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