В России вступил в силу приказ о скидке 50% на авиабилеты для детей

В России вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. Документ был опубликован на портале правовой информации 10 января, через 10 дней после публикации он вступил в силу.

Льготу перевозчики на внутренних рейсах обязаны предоставлять детям с гражданством России в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром.

Согласно документу, дети до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах имеют право на 100-процентную скидку на билет без предоставления ребенку отдельного места. На международных рейсах скидка уменьшается до 90%.

Билеты в бизнес-класс и на субсидированные маршруты для детей будут продавать по обычным ценам.

На прямой линии в декабре президент России Владимир Путин заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей необходимо прекратить.

После этого Минтранс сообщил, что начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми. В начале января авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind установили фиксированную скидку 50% на детские билеты по России.