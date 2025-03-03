Глава АвтоВАЗа назвал дату начала производства новой Lada Iskra
Концерн АвтоВАЗ начнет серийное производство нового автомобиля Lada Iskra 19 апреля, сообщил глава компании Максим Соколов.
Он отметил, что старт производства приурочен к годовщине выпуска с конвейера первых автомобилей «Копейка».
«19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые «Копейки», и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — приводит слова Соколова пресс-служба автокомпании (цитата по Autonews).
Ранее АвтоВАЗ раскрыл дизайн и функциональные особенности салона Lada Iskra. Автомобиль будет предназначен преимущественно для городской эксплуатации, а для удобства маневрирования предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида.
В конце января новый автомобиль показали президенту России Владимиру Путину. Также президент тогда увидел другие перспективные модели завода — городской кроссовер «Б+ кросс» и полноприводный электромобиль «е-Нива».
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