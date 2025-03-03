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Глава АвтоВАЗа назвал дату начала производства новой Lada Iskra

Презентация новой Lada Iskra в рамках XXVII Санкт-Петербургского международного экономического форума, 2024 год
Презентация новой Lada Iskra в рамках XXVII Санкт-Петербургского международного экономического форума, 2024 год (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Концерн АвтоВАЗ начнет серийное производство нового автомобиля Lada Iskra 19 апреля, сообщил глава компании Максим Соколов.

Он отметил, что старт производства приурочен к годовщине выпуска с конвейера первых автомобилей «Копейка».

«19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые «Копейки», и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — приводит слова Соколова пресс-служба автокомпании (цитата по Autonews).

Путину показали новую Lada Iskra
Политика

Ранее АвтоВАЗ раскрыл дизайн и функциональные особенности салона Lada Iskra. Автомобиль будет предназначен преимущественно для городской эксплуатации, а для удобства маневрирования предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида.

В конце января новый автомобиль показали президенту России Владимиру Путину. Также президент тогда увидел другие перспективные модели завода — городской кроссовер «Б+ кросс» и полноприводный электромобиль «е-Нива».

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Теги
АвтоВАЗ Lada Iskra Максим Соколов
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