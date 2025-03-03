Nvidia и Broadcom начали тестирование нового техпроцесса Intel

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Разработчики чипов Nvidia и Broadcom начали тестирование технологического процесса Intel 18A, сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters. Проведение тестов означает, что компании все ближе к принятию решения о том, готовы ли они заключить контракты с Intel на сумму в сотни миллионов долларов.

Тесты могут продлиться еще несколько месяцев, при этом у Reuters нет информации о том, когда они начались.

Intel 18A — это передовая технология производства полупроводников, разработанная компанией Intel. Она представляет собой техпроцесс, который должен обеспечить значительное повышение производительности и плотности транзисторов в процессорах.

Крупный производитель микросхем AMD также оценивает возможность использования технологии Intel 18A. Проведение испытаний не гарантирует, что Intel в конечном итоге получит новые заказы. Проведенные в прошлом году тесты разочаровали руководство Broadcom.



Представитель Intel заявил Reuters, что компания не дает комментарии о своих клиентах, но наблюдает заметный интерес к Intel 18A в рамках своей экосистемы. Техпроцесс Intel 18 A сделает возможным создание мощных процессоров для работы с искусственным интеллектом. Конкурентом Intel выступает тайваньская TSMC, лидирующая в мире компания по производству чипов.



Ранее в этом году представители администрации Трампа встретились с генеральным директором TSMC С.С. Вей, в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможность приобретения контрольного пакета акций в совместном предприятии подразделения Intel по производству микросхем. В ходе встречи обсуждалась возможность покупки доли в новом предприятии другими разработчиками чипов.