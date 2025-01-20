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В районных администрациях Петербурга начались обыски

В районных администрациях Петербурга начались обыски из-за падения сосулек
По данным «Фонтанки» и 78.ru, обыски проходят в нескольких районных администрациях Петербурга и офисах управляющих компаний из-за ряда случаев падения сосулек на прохожих. СК сообщал о возбуждении дела по одному из инцидентов
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В нескольких районных администрациях Санкт-Петербурга проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного из-за падения наледи на прохожих, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

По данным последнего, следователи пришли в администрации Адмиралтейского, Центрального, Приморского и Выборгского районов. «Фонтанка» пишет, что обыски проходят также в администрации Василеостровского района. Кроме того, по информации изданий, следственные действия ведутся в офисе управляющей компании «Возрождение».

По сведениям «Фонтанки», также в перечне УК «Строительные системы», ТСЖ «Приморье» и офис «Петербургского метрополитена» на Московском проспекте.

78.ru сообщает, что дело возбудили по ч.1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; до двух лет лишения свободы). «Фонтанка» уточняет, что оно возбуждено 14 января по семи случаям, связанным с падением сосулек.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, направил запрос в администрации Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Приморского и Выборгского районов.

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Фото:Александр Рощин / ТАСС

15 января пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного по ст. 238 УК в связи с падением наледи на женщину и подростка, которые получили травмы. «Фонтанка» писала, что речь идет об инциденте, произошедшем по адресу улица Шкапина, дом 10 (Адмиралтейский район).

По данным 78.ru, за этот сезон от гололеда в Петербурге и Ленинградской области пострадали 1018 человек, один погиб. Сосульки упали на 42 пешеходов и около десятка машин, сообщило издание.

В 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Фрунзенского района города Валерия Сапожникова после жалоб жителей на плохую уборку снега и льда. Губернатор проверил состояние улиц и, как отмечалось, особенно его возмутила трехметровая сосулька над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов.

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