В Москве начали тестировать оплату проезда в метро цифровыми рублями

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Власти столицы начали тестировать оплату проезда в метро с помощью цифрового рубля. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Испытания нового способа оплаты проходят совместно с Банком России и ВТБ в закрытом режиме, говорится в сообщении. »Участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт «Тройка» и пополнили баланс транспортной карты за цифровые рубли в кассе с помощью универсального QR-кода», — рассказали в дептрансе.

Новый способ оплаты упростит процесс покупки «Тройки» или ее пополнения, говорится в сообщении. Так, покупателю достаточно будет зайти в приложение своего банка и отсканировать камерой телефона QR-код, который размещен в кассовой зоне. Затем в качестве способа оплаты нужно будет выбрать цифровой рубль или систему быстрых платежей, а в конце — подтвердить платеж.

«Москва — мировой лидер по количеству способов оплаты в городском транспорте. В будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью цифрового рубля, который будет доступен наравне с наличными и безналичными деньгами. Сейчас вместе с партнерами проверяем и анализируем корректность обработки транзакций с цифровой валютой», — цитируется в сообщении вице-мэр Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Разработку цифрового рубля Банк России ведет с 2020 года, по состоянию на конец февраля технология находится в стадии испытания, в которых участвуют 15 банков. Масштабный запуск цифрового рубля должен был начаться 1 июля 2025 года, однако впоследствии был отложен.