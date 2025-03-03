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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен анонсировала рассылку плана перевооружения Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, представит странам — членам Евросоюза план перевооружения Европы. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция шла на YouTube-канале Европейской комиссии.

«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европе нужен «массивный рост обороны» для обеспечения «прочного мира», который может быть построен только на силе. Глава Еврокомиссии вновь подчеркнула, что цель плана, который она представит завтра, — перевооружение Европы.

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Урсула фон дер Ляйен

Накануне в Лондоне состоялся экстренный саммит, который созвал британский премьер Кир Стармер.

В саммите приняли участие также президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Италии Дональд Туск и Джорджа Мелони и другие. Фон дер Ляйен заявила, что на встрече они обсудили «все, что касается мира через силу».

Глава Еврокомиссии, в частности, призвала «срочно перевооружить Европу». Тогда она сказала, что представит план 6 марта.

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Теги
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Евросоюз Урсула фон дер Ляйен перевооружение план
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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