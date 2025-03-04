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Все о карьере: как найти и сохранить работу ,  
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Avito выяснило средний срок поиска новой работы россиянами

Средний срок поиска новой работы у россиян превысил полгода
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Средний срок поиска новой работы у россиян составил шесть-семь месяцев после ухода с предыдущего места. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Эксперты выяснили, что 15% респондентов вышли на новое место сразу, без перерыва, 9% опрошенных — в течение двух недель. Еще 8% респондентов ответили, что нашли текущее место работы в течение месяца после подачи заявления на увольнение, 5% — в течение двух месяцев.

Согласно опросу, 4% опрошенных ответили, что процесс поиска новой работы у них занял до трех месяцев. Еще 3% респондентов ответили, что искали работу до четырех месяцев. Кроме того, 4% опрошенных ответили, что нашли работу в течение пяти-шести месяцев, 2% респондентов — за семь-восемь месяцев, а у 3% процесс поиска занял от девяти месяцев до года.

Наиболее продолжительный период — более года — потребовался для выхода на новую работу 22% респондентов.

При этом почти половина (48%) опрошенных соискателей к моменту увольнения уже знали, куда пойдут работать, получив предложение или дойдя до финальных этапов собеседования. Треть (31%) участников опроса начали активно искать работу только после увольнения, а еще 17% респондентов решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть перед поиском новой работы, причем такой перерыв чаще брали женщины (20%), чем мужчины (15%).

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По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, по итогам 2024 года во всех регионах России увеличилась средняя зарплата. В 11 из них она превысила 100 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в субъектах Федерации, в том числе тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Средняя зарплата по стране составила, по этим данным, почти 88 тыс. руб., что на 19% выше уровня 2023 года. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тыс. руб. — и в Москве — 162 тыс. руб.

Кроме того, средняя зарплата выше 100 тыс. руб. наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии, а также в Мурманской области и Санкт-Петербурге. Немного не дотянули до этого показателя Подмосковье (98,8 тыс. руб.) и Красноярский край (93,6 тыс. руб.).

В 64 регионах средняя зарплата составляет 50 тыс. руб. Самая низкая средняя зарплата по стране зафиксирована в Ингушетии — около 40 тыс. руб.

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