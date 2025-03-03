«Башкирскую содовую компанию» убрали из списка стратегических предприятий

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Президент Владимир Путин исключил из перечня стратегических предприятий АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Указ об этом опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <…> изменение, исключив из раздела 2 позицию: 563 Башкирская содовая компания», — говорится в документе.

Путин также дал указание за три месяца прекратить доверительное управление акциями, которые были переданы АО «Русский водород» в доверительное управление, — это обыкновенные акции БСК, а также часть федерального пакета, которую получила в управление Башкирия.

АО «Башкирская содовая компания» было образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимается производством, в частности, кальцинированной и пищевой соды, а также поливинилхлорида, каустической соды и кабельных пластикатов.

Перечень стратегических предприятий был утвержден указом президента в августе 2004 года.

В список вошли федеральные государственные унитарные предприятия, которые осуществляют производство продукции, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов россиян.