«Башкирскую содовую компанию» убрали из списка стратегических предприятий
Президент Владимир Путин исключил из перечня стратегических предприятий АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Указ об этом опубликован на сайте официального публикования правовых актов.
«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <…> изменение, исключив из раздела 2 позицию: 563 Башкирская содовая компания», — говорится в документе.
Путин также дал указание за три месяца прекратить доверительное управление акциями, которые были переданы АО «Русский водород» в доверительное управление, — это обыкновенные акции БСК, а также часть федерального пакета, которую получила в управление Башкирия.
АО «Башкирская содовая компания» было образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимается производством, в частности, кальцинированной и пищевой соды, а также поливинилхлорида, каустической соды и кабельных пластикатов.
Перечень стратегических предприятий был утвержден указом президента в августе 2004 года.
В список вошли федеральные государственные унитарные предприятия, которые осуществляют производство продукции, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов россиян.
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