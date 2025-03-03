Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия нанесла удары по военной и аэродромной инфраструктуре Украины, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным военного ведомства, военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Подробности Минобороны не уточнило.

Российские средства ПВО также сбили два американских реактивных снаряда HIMARS и 88 беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.





Накануне российская армия также нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и объектам газопереработки, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного сектора Украины. Помимо этого, удары были нанесены по цехам, где производят беспилотники.