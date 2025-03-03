Гунба назначил нового исполняющего обязанности премьера Абхазии

Владимир Делба (Фото: Кабинет министров Республики Абхазия)

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на пресс-конференции сообщил о назначении исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Делбы, передает агентство «Апсныпресс».

До этого Делба занимал должность вице-премьера, министра финансов частично признанной республики.

Гунба отметил, что подписал указ об освобождении Валерия Бганбы от должности исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии перед пресс-конференцией.

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся 1 марта. Победу на них одержал Гунба, который с ноября 2024 года по январь 2025-го был и. о. главы государства, а до этого — вице-президентом. Он набрал 54,73% голосов, а его соперник основатель организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба — 41,54% голосов. Явка превысила 70%. В понедельник, 3 марта, Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила результаты выборов.