Режиссер Юрий Кара сообщил, что перенес инфаркт

Юрий Кара (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Режиссер Юрий Кара перенес инфаркт, эту информацию он подтвердил РБК.

Агентству городских новостей «Москва» режиссер рассказал, что сейчас находится дома.

«Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — добавил Кара.

Кара родился в 1954 году, ему 70 лет. Режиссер учился во ВГИКе, успех ему принесла дипломная работа, снятая в 1987 году, — фильм «Завтра была война». Картина получила несколько наград на международных кинофестивалях в Европе.

После этого Кара снял такие фильмы, как «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Мастер и Маргарита» (снят в 1993 году, вышел в прокат в 2011-м), «Королев» и «Главный». Он также участвовал в съемках «Ералаша» в качестве режиссера-постановщика.