Режиссер Юрий Кара сообщил, что перенес инфаркт
Режиссер Юрий Кара перенес инфаркт, эту информацию он подтвердил РБК.
Агентству городских новостей «Москва» режиссер рассказал, что сейчас находится дома.
«Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — добавил Кара.
Кара родился в 1954 году, ему 70 лет. Режиссер учился во ВГИКе, успех ему принесла дипломная работа, снятая в 1987 году, — фильм «Завтра была война». Картина получила несколько наград на международных кинофестивалях в Европе.
После этого Кара снял такие фильмы, как «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Мастер и Маргарита» (снят в 1993 году, вышел в прокат в 2011-м), «Королев» и «Главный». Он также участвовал в съемках «Ералаша» в качестве режиссера-постановщика.
Читайте РБК в Telegram.