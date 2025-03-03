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Военная операция на Украине ,  
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В Абинске на Кубани перед частным домом нашли упавший дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Упавший дрон обнаружили около одного из частных домов в городе Абинске Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.

«Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Там отметили, что территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.

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