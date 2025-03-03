В Абинске на Кубани перед частным домом нашли упавший дрон
Упавший дрон обнаружили около одного из частных домов в городе Абинске Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.
«Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Там отметили, что территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.
Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в ночь на 3 марта. Три БПЛА были сбиты над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской.
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