В Петербурге топ-менеджеров фармкомпании заподозрили в мошенничестве

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Петербурге троих топ-менеджеров ФГУП «СКТБ «Технолог» задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, замруководителя предприятия, главный бухгалтер и генеральный директор через подконтрольную юридическую фирму искусственно завышали цены на закупаемые товары.

В рамках преступной схемы им удалось вывести из оборота более 16 млн руб. Руководство организации состояло в сговоре с другими сотрудниками.

Предприятие «Технолог» открылось на базе опытно-экспериментальной лаборатории Ленинградского технологического института в 1969 году. На сайте организации указано, что площадка является одним из ведущих предприятий России в области химии и технологии малотоннажных наукоемких технологий тонкого органического синтеза различных сложных веществ. Завод выпускает лекарства, а также разрабатывает составы, способы применения и устройства аэрозольного пожаротушения.

Подозреваемых в хищениях задержали, они ждут избрания меры пресечения, передает «Фонтанка».

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев. РБК также обратился с запросом в пресс-службу управления СК по региону.

25 февраля сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру директора ФГУП Дмитрия Руденко. Его опросили и отпустили в статусе свидетеля.