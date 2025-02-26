 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге топ-менеджеров фармкомпании заподозрили в мошенничестве

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Петербурге троих топ-менеджеров ФГУП «СКТБ «Технолог» задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, замруководителя предприятия, главный бухгалтер и генеральный директор через подконтрольную юридическую фирму искусственно завышали цены на закупаемые товары.

В рамках преступной схемы им удалось вывести из оборота более 16 млн руб. Руководство организации состояло в сговоре с другими сотрудниками.

Предприятие «Технолог» открылось на базе опытно-экспериментальной лаборатории Ленинградского технологического института в 1969 году.

На сайте организации указано, что площадка является одним из ведущих предприятий России в области химии и технологии малотоннажных наукоемких технологий тонкого органического синтеза различных сложных веществ.

Завод выпускает лекарства, а также разрабатывает составы, способы применения и устройства аэрозольного пожаротушения.

Подозреваемых в хищениях задержали, они ждут избрания меры пресечения, передает «Фонтанка».

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев. РБК также обратился с запросом в пресс-службу управления СК по региону.

Физика Олега Кабова приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве
Общество
Олег Кабов

25 февраля сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру директора ФГУП Дмитрия Руденко. Его опросили и отпустили в статусе свидетеля.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Санкт-Петербург фармацевтика ОПК мошенничество
Материалы по теме
Физика Олега Кабова приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве
Общество
Бывший военпред Минобороны стал фигурантом дел о мошенничестве и взятке
Политика
Суд арестовал советника РАН Василия Соловьева по делу о мошенничестве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
Госдума одобрила норму об обязанности жильцов пускать газовщиков в домНедвижимость, 15:04
Власти Германии проверили шедший из Петербурга танкер из-за обрыва кабеляПолитика, 15:01
Красивая улыбка с подвохом: какие тренды в уходе за зубами осуждают врачиPro, 15:00
Захарова назвала «парадом клоунов» голосование Евросоюза по Украине в ООНПолитика, 15:00
Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после скандала с РасторгуевымСпорт, 14:58
Москвичам спрогнозировали положительную температурную аномалию к выходнымГород, 14:57
В РЭО пригрозили штрафом жителю Мытищ за выброшенный на помойку PorscheОбщество, 14:56
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьиСпорт, 14:54
Задержание зама Филимонова оказалось связано с делом экс-мэра ВологдыПолитика, 14:48
В Румынии задержали кандидата в президенты ДжорджескуПолитика, 14:46
Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 дивидендных акцийИнвестиции, 14:40
Как компании сами помогают вирусам-шифровальщикам грабить их: 4 ошибкиPro, 14:36
Чемпионка US Open получит усиленную охрану на турнире в Индиан-УэллсеСпорт, 14:21
Силовики задержали экс-замминистра транспорта ЧаликаПолитика, 14:19