СК проведет проверку по делу об убийстве участника спецоперации на Кубани

Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника боев на Украине

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства в Краснодарском крае участника военной операции на Украине, сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, в городе Армавир местный житель вступил в конфликт с демобилизованным мужчиной и ударил его в живот ножом, а сам скрылся. Раненый скончался через несколько дней, а убийцу нашли и обвинили по п. «и» ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство из хулиганских побуждений. «Обвиняемый содержится под стражей», — уточнили в СК.

В региональном управлении СК сообщили, что конфликт произошел в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина, нападавшего нашли за пределами Краснодарского края.

Действия двух других фигурантов дела квалифицированы по ч. 2 ст. 316 УК — укрывательство особо тяжкого преступления — и ч. 1 ст. 285 УК — злоупотребление должностными полномочиями.

В СК отметили, что в соцсетях «высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий до этого заявил «РИА Новости» о планах направить обращение в СК и попросить принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве участника военной операции Олега Рябчикова в Армавире, где он проходил реабилитацию после ранения.

По словам Слуцкого, в июле 2024 года группа мигрантов убила 32-летнего Рябчикова, спрятаться нападавшему помог его приятель из правоохранительных органов, который сам участвовал в конфликте. Однако виновным в убийстве хотят сделать только одного напавшего, отметил сенатор, добавив, что «справедливую кару должны понести все преступники».