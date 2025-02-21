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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника боев на Украине

СК проведет проверку по делу об убийстве участника спецоперации на Кубани
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства в Краснодарском крае участника военной операции на Украине, сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, в городе Армавир местный житель вступил в конфликт с демобилизованным мужчиной и ударил его в живот ножом, а сам скрылся. Раненый скончался через несколько дней, а убийцу нашли и обвинили по п. «и» ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство из хулиганских побуждений. «Обвиняемый содержится под стражей», — уточнили в СК.

В региональном управлении СК сообщили, что конфликт произошел в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина, нападавшего нашли за пределами Краснодарского края.

Действия двух других фигурантов дела квалифицированы по ч. 2 ст. 316 УК — укрывательство особо тяжкого преступления — и ч. 1 ст. 285 УК — злоупотребление должностными полномочиями.

В СК отметили, что в соцсетях «высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание».

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий до этого заявил «РИА Новости» о планах направить обращение в СК и попросить принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве участника военной операции Олега Рябчикова в Армавире, где он проходил реабилитацию после ранения.

По словам Слуцкого, в июле 2024 года группа мигрантов убила 32-летнего Рябчикова, спрятаться нападавшему помог его приятель из правоохранительных органов, который сам участвовал в конфликте. Однако виновным в убийстве хотят сделать только одного напавшего, отметил сенатор, добавив, что «справедливую кару должны понести все преступники».

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Леонид Слуцкий Военная операция на Украине Краснодарский край убийство Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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