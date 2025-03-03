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Военная операция на Украине ,  
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В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на встречу в Лондоне

Глава МИД Литвы: не приглашать страны Балтии на встречу по Украине было ошибкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Кестутис Будрис
Кестутис Будрис (Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Global Look Press)

Отсутствие приглашения для властей прибалтийских государств на саммит лидеров стран ЕС и НАТО в Лондоне — это ошибка организаторов, заявил в эфире национального радио LRT министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«Было ошибкой не пригласить страны Балтии», — сказал он (цитата по tv3).

Премьер-министр Испании Педро Санчес,&nbsp;президент Финляндии Александр Стубб&nbsp;и президент Украины&nbsp; Владимир Зеленский&nbsp;на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент&nbsp;Финляндии Александр&nbsp;Стубб и&nbsp;премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Aедеральный канцлер Германии&nbsp;Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и&nbsp;премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Председатель Совета министров Италии Джорджа&nbsp;Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Лидеры&nbsp;европейских стран на саммите в Лондоне
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Премьер-министр Испании Педро Санчес,&nbsp;президент Финляндии Александр Стубб&nbsp;и президент Украины&nbsp; Владимир Зеленский&nbsp;на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент&nbsp;Финляндии Александр&nbsp;Стубб и&nbsp;премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Aедеральный канцлер Германии&nbsp;Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и&nbsp;премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Председатель Совета министров Италии Джорджа&nbsp;Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Лидеры&nbsp;европейских стран на саммите в Лондоне
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины  Владимир Зеленский на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне
(Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)
Премьер-министр Польши Дональд Туск
(Фото: Toby Melville / Getty Images)
Президент Франции Эмманюэль Макрон
(Фото: Toby Melville / Getty Images)
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
(Фото: Toby Melville / Reuters)
Aедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
(Фото: Toby Melville / Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
(Фото: Toby Melville / Reuters)
Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
(Фото: Ben Whitley / Getty Images)
Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне
(Фото: Justin Tallis / Reuters)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо
(Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Лидеры европейских стран на саммите в Лондоне
(Фото: Justin Tallis / Reuters)
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
(Фото: Toby Melville / Getty Images)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
(Фото: Toby Melville / Getty Images)

По его мнению, причины, для чего Балтийским странам участвовать в этом саммите, «очевидны». «Наша поддержка [Украине], как в относительном, так и в абсолютном выражении, имеет большое значение, как и то, что мы делаем для нашей защиты. В конце концов, мы прифронтовое государство, и все последствия того или иного соглашения напрямую будут ощущаться в Литве», — отметил он.

Будрис в то же время пояснил, что возможны различные форматы представительства, и, когда для участия в саммите требуется меньшее количество государств, страны Северной Европы и Прибалтики представляет Дания, которая в этом году председательствует в Северо-Балтийской восьмерке.

Прибалтийские страны не позвали на саммит по Украине
Политика
Кир Стармер

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся созванный британским премьер-министром Киром Стармером европейский саммит по Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы, а также представителей ЕС и НАТО. Прибалтийские страны приглашены не были, но во встрече принимала участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник 1 марта сообщил, что прибалтийские страны «очень недовольны» тем, что Великобритания не смогла пригласить их лидеров на саммит по Украине.

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