Глава МИД Литвы: не приглашать страны Балтии на встречу по Украине было ошибкой

В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на встречу в Лондоне

Кестутис Будрис (Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Global Look Press)

Отсутствие приглашения для властей прибалтийских государств на саммит лидеров стран ЕС и НАТО в Лондоне — это ошибка организаторов, заявил в эфире национального радио LRT министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«Было ошибкой не пригласить страны Балтии», — сказал он (цитата по tv3).

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters) Премьер-министр Польши Дональд Туск (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Aедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Getty Images) Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидеры европейских стран на саммите в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toby Melville / Getty Images) Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: Toby Melville / Getty Images)

По его мнению, причины, для чего Балтийским странам участвовать в этом саммите, «очевидны». «Наша поддержка [Украине], как в относительном, так и в абсолютном выражении, имеет большое значение, как и то, что мы делаем для нашей защиты. В конце концов, мы прифронтовое государство, и все последствия того или иного соглашения напрямую будут ощущаться в Литве», — отметил он.

Будрис в то же время пояснил, что возможны различные форматы представительства, и, когда для участия в саммите требуется меньшее количество государств, страны Северной Европы и Прибалтики представляет Дания, которая в этом году председательствует в Северо-Балтийской восьмерке.

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся созванный британским премьер-министром Киром Стармером европейский саммит по Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы, а также представителей ЕС и НАТО. Прибалтийские страны приглашены не были, но во встрече принимала участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник 1 марта сообщил, что прибалтийские страны «очень недовольны» тем, что Великобритания не смогла пригласить их лидеров на саммит по Украине.