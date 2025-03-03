В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на встречу в Лондоне
Отсутствие приглашения для властей прибалтийских государств на саммит лидеров стран ЕС и НАТО в Лондоне — это ошибка организаторов, заявил в эфире национального радио LRT министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.
«Было ошибкой не пригласить страны Балтии», — сказал он (цитата по tv3).
По его мнению, причины, для чего Балтийским странам участвовать в этом саммите, «очевидны». «Наша поддержка [Украине], как в относительном, так и в абсолютном выражении, имеет большое значение, как и то, что мы делаем для нашей защиты. В конце концов, мы прифронтовое государство, и все последствия того или иного соглашения напрямую будут ощущаться в Литве», — отметил он.
Будрис в то же время пояснил, что возможны различные форматы представительства, и, когда для участия в саммите требуется меньшее количество государств, страны Северной Европы и Прибалтики представляет Дания, которая в этом году председательствует в Северо-Балтийской восьмерке.
В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся созванный британским премьер-министром Киром Стармером европейский саммит по Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы, а также представителей ЕС и НАТО. Прибалтийские страны приглашены не были, но во встрече принимала участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник 1 марта сообщил, что прибалтийские страны «очень недовольны» тем, что Великобритания не смогла пригласить их лидеров на саммит по Украине.
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