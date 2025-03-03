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Общество ,  
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При пожаре на НПЗ в Уфе пострадал один человек

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Один человек пострадал в результате пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на главу Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина.

По его словам, пострадавшего отвезли в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение.

МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания.

В МЧС рассказали о причине возгорания на НПЗ в Уфе
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Пожар на НПЗ начался в ночь на 3 марта. В МЧС сообщали, что возгорание произошло на территории предприятия в районе печи сжигания. Специалисты заявили, что причина пожара могла быть связана с технологическим процессом.

Передвижная лаборатория провела возле предприятия замеры и не выявила превышения вредных веществ в воздухе.

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Теги
Уфа НПЗ пожары пострадавший
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