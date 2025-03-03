В Ростове-на-Дону загорелся вольер с капибарами

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Сотрудники МЧС эвакуировали капибар из вольера в ростовском зоопарке, после того как на нем загорелась кровля, сообщила пресс-служба министерства.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пламя на 8 квадратах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар», — рассказали в пресс-службе.

Там заверили, что никто из зверей не пострадал.

Капибары считаются самыми крупными грызунами в мире — они достигают 1,3 м в длину и весят 66 кг. Продолжительность их жизни — 10 лет. Грызуны способны задерживать дыхание под водой до 5 минут и бегать со скоростью до 34 км/ч. Патагонская мара — еще один грызун из Южной Америки. Он занесен в Международную Красную книгу и имеет статус «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». Представители этого вида обитают в Южной Америке на обширных территориях Патагонских пампасов в Аргентине. Мары предпочитают для заселения засушливые степи и полупустыни. Мара — четвертый по величине грызун в мире — после капибары, бобра и дикобраза. Ее длина составляет около 70 см, высота — около 50 см, вес — 12–16 кг.

Зоопарк в Ростове-на-Дону — один из самых крупных в России и Европе. На его базе изучают и сохраняют редких животных. На территории зоосада постоянно проживают более 5 тыс. особей, среди которых рыси, лемуры, бегемоты, слоны, павлины и т.д.