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Космонавт Артемьев заявил, что женщины делают полеты в космос безопаснее

Космонавт Артемьев: женщины делают полеты в космос безопаснее
Олег Артемьев
Олег Артемьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Женщины-космонавты делают космические полеты более безопасными и дисциплинируют экипаж, считает российский космонавт Олег Артемьев. Его слова приводит ТАСС.

«Женщина на борту — это очень здорово. Я думаю, что такой полет всегда прекраснее и желаннее. Поэтому дай Бог, чтобы у нас женщины летали в космос, и на Луну, и на Марс. Без женщин никуда», — сказал он.

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Фото:Blue Origin

Первой в мире женщиной в космосе стала советский космонавт Валентина Терешкова. Она совершила свой первый полет 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», спустя два года после того, как в космосе побывал Юрий Гагарий. Терешковой было 26 лет.

С этого момента из СССР и России в космос были отправлены всего шесть женщин: Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова, актриса Юлия Пересильд и Анна Кикина. Пересильд летала на МКС для съемок художественного фильма «Вызов».

Первой американкой, побывавшей в космосе, стала Салли Райд. Она совершила полет через 20 лет после Терешковой — в июне 1983 года.

В ноябре 2024 года инженер Массачусетского технологического института и телеведущая Эмили Каландрелли стала 100-й женщиной, побывавшей в космосе за всю историю его исследования.

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