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Общество ,  
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Пожар на НПЗ в Уфе локализовали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовали, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, возгорание началось в районе печи сжигания, уточнили в ведомстве.

«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха», — рассказали там.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар на НПЗ в Уфе локализовали
Общество

Пожар на предприятии начался в ночь на 3 марта. Телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал о двух взрывах вблизи завода в районе Бирского тракта. По словам очевидцев, перед этим они слышали шум дронов.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод основан в 1935 году. В 2012 сменил название на «Башнефть — Уфанефтехим».

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