Пожар на НПЗ в Уфе локализовали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовали, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии.
По предварительным данным, возгорание началось в районе печи сжигания, уточнили в ведомстве.
«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха», — рассказали там.
Информации о пострадавших не поступало.
Пожар на предприятии начался в ночь на 3 марта. Телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал о двух взрывах вблизи завода в районе Бирского тракта. По словам очевидцев, перед этим они слышали шум дронов.
Уфимский нефтеперерабатывающий завод основан в 1935 году. В 2012 сменил название на «Башнефть — Уфанефтехим».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов