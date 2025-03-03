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Общество ,  
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Около 147 строителей отравились после обеда от «Енидем»

У рабочих на стройке «Енигюн Констракшн» на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании «ЕниДем», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников «Енигюн Констракшн» в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — говорится в материалах.

Черемушкинский суд Москвы 19 февраля приостановил деятельность «Енигюн Констракшн» на 90 суток, а Коптевский суд столицы 21 февраля применил аналогичную меру к «ЕниДем».

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Суд отправил в СИЗО заместителя гендиректора «Енигюн Констракшн» Гëкхана Озтюрка, обвинив его в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, по которому фирма обязалась организовать питание для строителей.

Ранее в феврале двадцать постояльцев столичного хостела «Гостиница РБК Сервис» в Электролитном проезде были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Состояние пациентов оценили как средней степени тяжести.

Все заболевшие — строители, которые питались на стройке по адресу ул. Обручева, д. 30а. По данным Роспотребнадзора, еда рабочим доставлялась по договору компанией ООО «ЕниДем», ее готовили на ул. Прянишникова, д. 19 стр. 1.

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