На Украине подтвердили гибель военных при ударе «Искандером» под Днепром
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала военное руководство Украины из-за гибели украинских военных при ударе России ракетным комплексом «Искандер» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области.
«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский остается на должности», — написала Безуглая в своем телеграм-канале.
Минобороны сообщило об ударе 1 марта, уточнив, что на полигоне в тот момент проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
На опубликованном ведомством видео виден прилет кассетной боеголовки по местам скопления личного состава. По оценкам Минобороны, в результате удара были убиты до 150 военных, в том числе 30 иностранных инструкторов.
«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.
О гибели военных при ударе по полигону написал и экс-нардеп Игорь Мосийчук: «Во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество наших украинских воинов».
В декабре 2025 года российские военные уничтожили «Искандером» пункт дислокации сил специальных операций Украины (ССО) «Юг» в поселке Ровное Николаевской области.
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