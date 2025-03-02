Власти Дагестана опровергли сведения об отравлении главы региона

Сергей Меликов (Фото: Администрация Президента России)

Информация об ухудшении здоровья главы Дагестана Сергея Меликова — это вброс и дезинформация, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меликов отравился алкогольным напитком, ему стало плохо, и его доставили спецбортом МЧС в Москву.

«Сегодня в Сети распространилась откровенная провокация, примитивная настолько, что не стоит опровержения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Меликов находится в командировке в Москве, где проведет несколько встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина.

Там добавили, что глава региона никогда не пользуется спецбортом МЧС, а в Москву он вылетел регулярным рейсом «Аэрофлота».

Ранее в Сети было опубликовано сообщение о смерти губернатора Смоленской области Василия Анохина. Позднее глава региона опроверг информацию о своей смерти. Он призвал подписчиков доверять проверенной информации из его официальных блогов в Telegram и во «ВКонтакте».