Появились кадры с дракой и стрельбой в ТЦ в Мытищах

Драка с охраной, стрельба и эвакуация. Кадры из ТЦ в Мытищах

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В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны, три человека пострадали.

На кадрах запечатлен момент драки трех охранников и посетителя. После этого сотрудники охраны спустились с мужчиной вниз по эскалатору, и вскоре раздались звуки выстрелов. На следующей части записи видно, как посетители бегут к выходу из торгового центра.

По данным телеграм-канала Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Полиция задержала стрелка.