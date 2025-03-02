Драка с охраной, стрельба и эвакуация. Кадры из ТЦ в Мытищах
В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны, три человека пострадали.
На кадрах запечатлен момент драки трех охранников и посетителя. После этого сотрудники охраны спустились с мужчиной вниз по эскалатору, и вскоре раздались звуки выстрелов. На следующей части записи видно, как посетители бегут к выходу из торгового центра.
По данным телеграм-канала Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Полиция задержала стрелка.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов