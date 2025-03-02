Полиция начала розыск ударившего ножом мужчину в Подмосковье
Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который несколько раз ударил ножом молодого человека 2005 года рождения в деревне Голубое Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские выяснили, что у одного из домов, расположенных на улице Трехсвятская в деревне Голубое, между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту ножевые ранения, после чего скрылся, а потерпевшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным телеграм-канала Mash, потерпевшим оказался гражданин Белоруссии. Он и разыскиваемый — бывшие коллеги, которые охраняли частный дом, пока напавшего не уволили, из-за чего и случился конфликт, пишет канал.
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