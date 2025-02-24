В Обуховской больнице Петербурга произошел пожар
Пожар произошел в Обуховской больнице в центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам собеседника агентства, в здании больницы загорелись второй и третий этажи, а также кровля. Пожар начался около 4:45 мск, его локализовали на площади 200 кв. м.
В пресс-службе Ленинградского военного округа позднее сообщили, что огонь удалось потушить, в результате никто не пострадал. В экстренных службах уточнили, что учреждение сейчас не работает, в здании идет ремонт.
РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Санкт-Петербургу.
Обуховская больница была открыта в 1780 году на берегу Фонтанки, это одна из первых городских больниц России. В ее здании расположены две клиники — военно-морской и общей терапии, а также челюстно-лицевой хирургии. Обе они принадлежат Военно-медицинской академии им С.М. Кирова.
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