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Общество ,  
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В Обуховской больнице Петербурга произошел пожар

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Пожар произошел в Обуховской больнице в центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, в здании больницы загорелись второй и третий этажи, а также кровля. Пожар начался около 4:45 мск, его локализовали на площади 200 кв. м.

В пресс-службе Ленинградского военного округа позднее сообщили, что огонь удалось потушить, в результате никто не пострадал. В экстренных службах уточнили, что учреждение сейчас не работает, в здании идет ремонт.

РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Санкт-Петербургу.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Обуховская больница была открыта в 1780 году на берегу Фонтанки, это одна из первых городских больниц России. В ее здании расположены две клиники — военно-морской и общей терапии, а также челюстно-лицевой хирургии. Обе они принадлежат Военно-медицинской академии им С.М. Кирова.

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Обуховская больница Санкт-Петербург пожар новости
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