Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского государственным языком в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«Этот указ определяет английский язык как официальный язык Соединенных Штатов», — говорится в документе.
В указе отмечено, что английский использовался как национальный язык со времен основания США. Документ подписан с целью продвижения «развивать общую американскую культуру для всех граждан, гарантировать последовательность в работе правительства и создать путь к гражданской активности, в интересах Америки».
Этот указ также отменил действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у США за всю их историю никогда не было государственного языка, утвержденного на федеральном уровне.
По данным Бюро переписи населения США, люди в стране общаются на более чем 350 языках. Наиболее распространенные языки, помимо английского, — испанский, китайский, тагальский, вьетнамский и арабский.
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