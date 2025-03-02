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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского государственным языком в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Этот указ определяет английский язык как официальный язык Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В указе отмечено, что английский использовался как национальный язык со времен основания США. Документ подписан с целью продвижения «развивать общую американскую культуру для всех граждан, гарантировать последовательность в работе правительства и создать путь к гражданской активности, в интересах Америки».

Этот указ также отменил действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.

Трамп утвердит государственный язык впервые в истории США
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Дональд Трамп

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у США за всю их историю никогда не было государственного языка, утвержденного на федеральном уровне.

По данным Бюро переписи населения США, люди в стране общаются на более чем 350 языках. Наиболее распространенные языки, помимо английского, — испанский, китайский, тагальский, вьетнамский и арабский.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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