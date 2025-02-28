Трамп утвердит государственный язык впервые в истории США

Трамп издаст указ, который впервые за историю существования США введет в стране государственный язык, им станет английский, сказали WSJ чиновники. Сейчас официальный статус за английским закреплен более чем в 30 штатах

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о признании английского языка официальным языком государства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников Белого дома.

У США за всю их историю (с 1776 года, когда была принята Декларация независимости. — РБК) никогда не было государственного языка, утвержденного на федеральном уровне, отмечает WSJ. Сейчас, как уточняет газета, в стране насчитывается несколько сотен языков.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие государственного языка, все претенденты на американское гражданство должны сдать тест, подтверждающий их способность читать, писать и говорить по-английски.

Указ Трампа о языке должен отменить другой федеральный указ, изданный экс-президентом США Биллом Клинтоном, пояснили WSJ собеседники. В старом документе сказано, что государственные агентства и другие получатели федерального финансирования обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

Ведомства по-прежнему смогут выдавать документы и оказывать услуги на языках, отличных от английского, говорится в кратком описании указа, с которым ознакомилась WSJ. В тексте сказано, что английский язык будет наделен статусом национального, чтобы содействовать единству, обеспечить эффективность работы правительства и «дать дорогу гражданской активности».

По данным Бюро переписи населения США, большинство американцев — более 78% — говорят дома только по-английски. Однако миллионы американцев используют в повседневном общении другие языки, такие как испанский, китайский и тагальский. В США также говорят на десятках индейских языков. Законы, наделяющие английский язык статусом официального, вместе с тем приняты более чем в 30 штатах.

Трамп после вступления в должность президента США начал активную борьбу с нелегальной миграцией: это было одним из его предвыборных обещаний. В ходе предвыборной гонки будущий президент заявлял, что мигранты, не говорящие по-английски, «высаживаются» в американские города, в частности в Спрингфилд (штат Огайо). Трамп также выразил обеспокоенность тем, что школьники из семей мигрантов, не говорящие по-английски, не могут общаться в классах. Для носителей некоторых языков в стране нет преподавателей, способных их обучать, отмечал республиканец.

Во время президентских дебатов в 2015 году Трамп раскритиковал бывшего губернатора Флориды Джеба Буша за то, что тот говорил по-испански во время предвыборной кампании. «Это страна, где мы говорим по-английски, а не по-испански», — заявил тогда будущий президент США.

Штаб Трампа, как отмечает WSJ, потратил миллионы долларов во время кампании 2024 года, чтобы охватить испаноговорящих и других неанглоговорящих избирателей. Вскоре после вступления Трампа в должность президентская администрация закрыла испаноязычную версию сайта Белого дома, а испаноязычный аккаунт администрации в X был удален.