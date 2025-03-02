«Прогресс МС-30» с новым скафандром на борту пристыковался к МКС
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Стыковка произошла в автоматическом режиме. Корабль на борту ракеты «Союз-2.1а» отправился на орбиту с космодрома Байконур 28 февраля — это был первый старт на площадке в 2025 году.
На МКС «Прогресс» доставил почти 2,6 тонн груза. На орбиту отправили 1,1 тонн аппаратуры и оборудования, одежды, продуктов и лекарств. На борту находилось 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы станции.
Кроме того, космонавты получили новый скафандр «Орлан-МКС» № 6, который предназначен для выходов в открытый космос. Снаряжение от предыдущей версии отличает внутренняя герметичная оболочка, изготовленной из высокотехнологичной ткани, а также новая автоматизированная система водяного охлаждения — она автоматически поддерживает комфортную температуру для космонавта.
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