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Военная операция на Украине ,  
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Литва закупит у Киева оружие для ВСУ на €20 млн

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Военная операция на Украине

Литва инвестирует в оборонную промышленность Украины и закупит у Кева оружие на сумму €20 млн, сообщила пресс-служба литовского министерства обороны.

Решение было принято на встрече главы ведомства Довиле Шакалене с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным и украинским министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным.

Закупленное оружия Литва в дальнейшем передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ), отметили в Минобороны.

«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На эти цели выделены сумма €20 млн, которая будет продолжать расти», — говорится в сообщении.

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Фото:Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press

В Минобороны указали, что стремятся к еще более тесному сотрудничеству с Украиной в военной сфере. Список закупленного у Киева оружия ведомство не разглашает в целях безопасности.

Потенциал оборонной промышленности Украины отличает высокий уровень экспертизы, заявила Шакалене. Исследования в этой области проводят с учетом использования оружия на поле боя, уточнила глава Минобороны Литвы.

По мнению министра, украинская оборонная промышленность имеет потенциал «стать игроком мирового класса».

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