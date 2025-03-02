Орбан заявил о знаменитостях, посещавших Украину «за миллионы долларов»
Мировым знаменитостям платили миллионы евро и долларов за поездки на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.
Так политик прокомментировал ситуацию с Агентством США по международному развитию (USAID).
«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — сказал Орбан.
Премьер не назвал ни конкретных публичных людей, посещавших Украину, ни размеры гонораров.
По мнению Орбана, недопустимо, чтобы деньги из американского бюджета перечислялись в фонды и некоммерческие организации с целью оказания влияния на «жизнь другой страны». Это является неприемлемым, уточнил политик.
Венгерский премьер подчеркнул, что за всю свою карьеру не видел ничего похожего на ситуацию с USAID в США.
«Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого еще не встречал», — отметил Орбан.
После прихода к власти Дональд Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск, в феврале руководство органзации сообщило об увольнении 2 тыс. работников.
Позднее Трамп обвинил агентство в коррупции. Администрация американского президента решила отменить более 90% контрактов на оказание иностранной помощи USAID и около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру в целом.
Портал E! News сообщил, что агентство якобы спонсировало визиты на Украину Анджелины Джоли, Шона Пенна, Бена Стиллера, Орландо Блума и мастера боевых искусств и актера Жан-Клода Ван Дамма. Ряд американских СМИ, в том числе Reuters опровергли сообщение и назвали публикацию фейком.
Актер Бен Стиллер в соцсети Х (Twitter) написал, что посетил Украину с гуманитарными целями и организовал поездку за собственный счет.
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