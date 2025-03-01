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Политика ,  
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В Абхазии стартовал второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов стартовал в Абхазии. Все 152 избирательных участка заработали в 35 избирательных округах в 08:00 мск, передает абхазское информационное агентство «Апсныпресс».

Два избирательных участка за рубежом открылись в двух российских городах — Москве и Черкесске. В основной список избирателей включены более 134 тысяч человек. Повторное голосование будет считаться состоявшимся, если в выборах примет участие не менее 25 % граждан, внесенных в списки избирателей.

На пост главы претендуют два кандидата: вице-президент Бадра Гунба и Адгур Ардзинба — один из лидеров оппозиции, бывший министр экономики республики.

Явка на выборах президента Абхазии превысила 55%
Политика
Сухуми, Абхазия

Досрочные выборы президента в Абхазии было решено провести после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов ушел в отставку бывший глава частично признанной республики Аслан Бжания.

Первый тур выборов состоялся 15 февраля 2025. ЦИК огласил результаты, согласно которым Гунба набрал 46,38% голосов, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%.

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