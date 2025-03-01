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В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок

В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок
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В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы сожгли 26-метровый деревянный замок из мельниц, сообщила пресс-служба парка.

Тема Масленицы-2025 в «Никола-Ленивце» — «Жил на свете рыцарь бедный…». К ней были приурочены мастер-классы и другие мероприятия фестиваля, в том числе традиционный огненный перформанс, который отсылает к роману испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Арт-объект «Мельницы» Николая Полисского представлял собой 30 башен-великанов с вращающимися лопастями.

Замок построили из отработанного дерева, использовались горбыль, паллеты, тонкомер, сено. Сожжение длилось более получаса, на месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и медики, пишет «РИА Новости».

В Николе-Ленивце на Масленицу сожгли 22-метровую «Черную гору». Видео
Общество

Фестивали в честь Масленицы в «Никола-Ленивце» проходят ежегодно. Традиционно там сжигают некий большой арт-объект. Так, в 2024 году сожгли скульптуру «Черная гора», представляющую собой 22-метровый вулкан, который символизировал переход от зимы к весне. Арт-объект собирала команда из 20 человек на протяжении трех месяцев, архитектором выступила Екатерина Полякова. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев. До сожжения на вершину «вулкана» можно было подняться по внутренней лестнице.

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«Никола-Ленивец» Калужская область Масленица
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