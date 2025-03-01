Сийярто объяснил, что показала встреча Трампа и Зеленского

Сийярто: встреча Трампа с Зеленским показала, кто выступает за мир, а кто нет

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским показала, кто выступает за мир, а кто за войну. Такое мнение выразил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Вчера всем стало ясно, как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения», — написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, в пользу мира выступал Трамп, и его речь Сийярто назвал «величайшим событием за последние три года». Венгерский министр также выразил надежду, что республиканец добьется успеха на переговорах между США и Россией. «Только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», — подчеркнул Сийярто.

Также президента США поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Трамп на встрече с Зеленским отстаивал дело мира.

28 февраля на встрече в Овальном кабинете, где должно было пройти подписание соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили. Предметом спора стали в том числе урегулирование ситуации на Украине и благодарность Киева за помощь Вашингтона. После этого украинский лидер покинул Вашингтон досрочно, заключение сделки и пресс-конференция были отменены.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)