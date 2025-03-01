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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто объяснил, что показала встреча Трампа и Зеленского

Сийярто: встреча Трампа с Зеленским показала, кто выступает за мир, а кто нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским показала, кто выступает за мир, а кто за войну. Такое мнение выразил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Вчера всем стало ясно, как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения», — написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, в пользу мира выступал Трамп, и его речь Сийярто назвал «величайшим событием за последние три года». Венгерский министр также выразил надежду, что республиканец добьется успеха на переговорах между США и Россией. «Только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», — подчеркнул Сийярто.

Также президента США поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Трамп на встрече с Зеленским отстаивал дело мира.

Спор Зеленского и Трампа в Белом доме. Спецэфир телеканала РБК
Политика

28 февраля на встрече в Овальном кабинете, где должно было пройти подписание соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили. Предметом спора стали в том числе урегулирование ситуации на Украине и благодарность Киева за помощь Вашингтона. После этого украинский лидер покинул Вашингтон досрочно, заключение сделки и пресс-конференция были отменены.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

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Петер Сийярто Венгрия Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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