Спор Зеленского и Трампа в Белом доме. Спецэфир телеканала РБК
Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс накануне вступили в спор в Белом доме, который закончился перепалкой. Подробнее о разговоре и итогах — в спецэфире РБК.
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