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Военная операция на Украине ,  
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Спор Зеленского и Трампа в Белом доме. Спецэфир телеканала РБК

Сюжет
Военная операция на Украине

Спор Зеленского и Трампа в Белом доме. Спецэфир телеканала РБК
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Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс накануне вступили в спор в Белом доме, который закончился перепалкой. Подробнее о разговоре и итогах — в спецэфире РБК.

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