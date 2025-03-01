Москвич украл стальную маску гориллы с выставки

Фото: Прокуратура города Москвы

В Москве посетитель выставки в бизнес-центре «Киевский» похитил стальную маску в виде морды гориллы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемого задержали, им оказался 32-летний москвич. «Фигурант уголовного дела уже предстал перед судом», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что похищенный экспонат с выставки принадлежит члену Союза кузнецов России.

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В прошлом году на юге Нидерландов воры похитили две работы американского художника Энди Уорхола из художественной галереи MPV в городе Ойстервейк. Для кражи картин применили взрывчатку.

Владелец галереи Марк Пит Виссер тогда уточнил, что воры пытались украсть все четыре работы из серии Уорхола 1985 года под названием «Царствующие королевы», но смогли похитить только две из них — портреты британской королевы Елизаветы и датской королевы Маргрете.