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Военная операция на Украине ,  
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На Украине открыли сбор «на ядерку» после встречи в Овальном кабинете

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Военная операция на Украине
Олег Гороховский
Олег Гороховский (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший менеджер украинского Приватбанка и сооснователь онлайн-приложения для интернет-банкинга Monobank Олег Гороховский запустил сбор средств «на ядерное оружие» после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал ТСН.

В публикации говорится, что спустя 30 минут после начала сбора граждане Украины отправили на счет более 2 млн гривен (более $48,1 тыс.).

Сам Олег Гороховский в своем телеграм-канале сообщил, что за 12 часов сбора было собрано 14 млн гривен (около $338 тыс.) По словам бизнесмена, деньги прислали порядка 70 тыс. участников из 61 стран мира.

«После Украины больше всего донатит из США, потом из Польши. Спасибо, друзья! Американцы и поляки наши самые близкие друзья и союзники вне малейших сомнений», — отметил Гороховский.

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Киев, Украина

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома накануне, 28 февраля. Главы государств планировали заключить сделку о редкоземельных металлах, однако соглашение не было достигнуто из-за возникшей перепалки между главами государств. Трамп заявил, что он и Зеленский хотят разных вещей: в то время как сам президент США желает немедленного прекращения конфликта, украинский лидер заинтересован в продолжении военных действий.

После ожесточенного спора Зеленский досрочно покинул Белый дом. Была отменена совместная пресс-конференция, запланированная после встречи, а также подписание самого документа.Трамп уехал в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, а Владимир Зеленский вылетел в Лондон, где состоится встреча европейских лидеров, посвященная гарантиям безопасности Украины.

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