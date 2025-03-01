Песков оценил внешний вид Зеленского фразой «выглядит не очень»

Владимир Зеленский (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внешне выглядит не очень хорошо. Так он ответил на вопрос корреспондента, не чувствует ли себя украинский лидер загнанным в угол.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал Песков.

Журналист уточнил, что записал интервью с пресс-секретарем российского президента 26 февраля, за три дня до переговоров президента США Дональда Трампа с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

Встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом прошла 28 февраля 2025 года. Стороны планировали заключить сделку о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь, однако подписание сорвалось. Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. Встреча завершилась досрочным отъездом украинского лидера из Белого дома. Во время визита внешний вид Зеленского, предпочитающего неформальный стиль одежды, привлек внимание журналистов, один из которых поинтересовался, есть ли у президента Украины официальный костюм, на что тот ответил утвердительно, отметив, что «на следующую встречу наденет что-нибудь поприличнее», чем задавший этот вопрос.