Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал вину
Начальник службы безопасности группы компаний «Пикет» Михаил Кальченко, обвиняемый в поставке некачественных бронежилетов для российской армии, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
«Кальченко признал вину, однако показания давать отказался. Это его позиция: он не будет этого делать до тех пор, пока не будет ознакомлен с обвинением в окончательной редакции», — сообщил собеседник агентства.
Всего по делу проходит не менее девяти человек. Основной обвиняемый — генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Помимо него и Михаила Кальченко в этом деле также фигурируют Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктория Антонова. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Всего было поставлено не менее 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям по контракту. Сумма ущерба составила не менее 2,4 млрд руб.
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