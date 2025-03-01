В Петербурге загорелось здание бывшего пивоваренного завода

Пожар начался в здании бывшего Калинкинского пивоваренного завода в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

Возгорание произошло в административном здании по адресу Адмиралтейский район, улица Курляндская, дом 49, где сейчас располагается деловой центр.

Площадь возгорания составляет 600 кв. м, добавили в ведомстве. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 19 единиц техники и 80 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в Обуховской больнице в центре Санкт-Петербурга. В здании больницы загорелись второй и третий этажи, а также кровля.